«Украинцы ждали 2 года»: В Раде назвали атаку Трампа на Зеленского возмездием
Депутат Рады Дубинский заявил, что украинцы ждали нападок Трампа на Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей из-за обвинений в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский столкнулся с возмездием президента США Дональда Трампа. Украины ждали действий американского лидера два года.
«Начало возмездия. Так я воспринимаю то, что сейчас Трамп делает с зарвавшейся шайкой Зеленского, которая решила, что ей дозволено всё! Мне кажется, то что делает Трамп — украинцы ждали последние 2 года», — написал Дубинский в своём телеграм-канале.
Ранее американский лидер назвал Зеленского диктатором. А сегодня Трамп заявил, что Киев должен вернуть Вашингтону 400-500 миллиардов долларов, сделку необходимо реализовать в ближайшее время. Деталей соглашения лидер Штатов не огласил, сказав, что рассчитывает на завершение украинского кризиса. Президент США уже требовал от Украины компенсировать все вложенные в неё средства редкоземельными металлами. Изначально Владимир Зеленский согласился, но затем неожиданно отказался подписывать необходимые документы. В результате глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную сделку.
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