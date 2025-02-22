«Украинцы ждали 2 года»: В Раде назвали атаку Трампа на Зеленского возмездием

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей из-за обвинений в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский столкнулся с возмездием президента США Дональда Трампа. Украины ждали действий американского лидера два года.

«Начало возмездия. Так я воспринимаю то, что сейчас Трамп делает с зарвавшейся шайкой Зеленского, которая решила, что ей дозволено всё! Мне кажется, то что делает Трамп — украинцы ждали последние 2 года», — написал Дубинский в своём телеграм-канале.