Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 11:44

«Украинцы ждали 2 года»: В Раде назвали атаку Трампа на Зеленского возмездием

Депутат Рады Дубинский заявил, что украинцы ждали нападок Трампа на Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей из-за обвинений в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский столкнулся с возмездием президента США Дональда Трампа. Украины ждали действий американского лидера два года.

«Начало возмездия. Так я воспринимаю то, что сейчас Трамп делает с зарвавшейся шайкой Зеленского, которая решила, что ей дозволено всё! Мне кажется, то что делает Трамп украинцы ждали последние 2 года», — написал Дубинский в своём телеграм-канале.

Ранее американский лидер назвал Зеленского диктатором. А сегодня Трамп заявил, что Киев должен вернуть Вашингтону 400-500 миллиардов долларов, сделку необходимо реализовать в ближайшее время. Деталей соглашения лидер Штатов не огласил, сказав, что рассчитывает на завершение украинского кризиса. Президент США уже требовал от Украины компенсировать все вложенные в неё средства редкоземельными металлами. Изначально Владимир Зеленский согласился, но затем неожиданно отказался подписывать необходимые документы. В результате глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную сделку.

«Надоел Трампу»: Медведев назвал Зеленского киевским вором и нахлебником
«Надоел Трампу»: Медведев назвал Зеленского киевским вором и нахлебником
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar