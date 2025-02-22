«Надоел Трампу»: Медведев назвал Зеленского киевским вором и нахлебником

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном аккаунте в соцсети Х заявил, что Владимир Зеленский — киевский вор, патологический лжец и нахлебник. По словам российского политика, президент США Дональд Трамп просто устал замечать повсюду его махинации.

«Стратегическая неопределённость? Я так не думаю. Просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел Дональду Трампу своими махинациями», — написал российский политик на английском языке, отметив в записи Трампа.

Медведев в посте употребил слово «Shenanigans», которое на русский можно перевести как «проделки» или «махинации». Корнями оно уходит в гэльский язык, на котором говорят жители сельской местности в Ирландии. Дословно оно может означать «коварный трюк, используемый специально для тайных целей». Пользователи в комментариях были удивлены познаниями российского политика.