Песков назвал общение Путина и Трампа многообещающим

Беседа между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является многообещающей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

«Здесь диалог идёт между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли», — сказал представитель Кремля.