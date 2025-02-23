Песков назвал общение Путина и Трампа многообещающим
Беседа между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является многообещающей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналистам.
«Здесь диалог идёт между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли», — сказал представитель Кремля.
Тем временем весь мир ожидает личной встречи Владимира Путина и главы Белого дома. Подготовка к ней уже началась, заявили в МИД. Песков ранее исключил «промежуточные» контакты главы государства и республиканца. По словам представителя Кремля, лидеры России и США не будут беседовать до саммита. Он также отметил, что пока нет никакой конкретики о возможных переговорах лидеров двух стран в Эр-Рияде.
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