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Регион
27 февраля, 07:42

В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США

В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США по вопросу работы посольств. Российская делегация прибыла в резиденцию американского генконсула.

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О том, что новая встреча делегаций РФ и США состоится 27 февраля в Стамбуле, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, дипломаты обсудят вопросы по работе посольств. А первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Обе стороны сочли её успешной.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Жаров

Александра Вишнякова
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