Матвиенко заявила, что Эрдоган назвал Путина другом и пригласил в Турцию

«Встреча была очень интересная, очень содержательная. Я передала президенту Турции, господину Эрдогану устное послание от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он просил меня ещё раз ему передать, что его очень ждут с визитом в Турции. Называл его своим другом большим. Мы все знаем, что у них действительно очень хорошие личные отношения», — подчеркнула она.