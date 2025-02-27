Матвиенко заявила, что Эрдоган назвал Путина другом и пригласил в Турцию
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина своим большим другом и вновь пригласил посетить Турцию. Об этом в беседе с представителями прессы рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Встреча была очень интересная, очень содержательная. Я передала президенту Турции, господину Эрдогану устное послание от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он просил меня ещё раз ему передать, что его очень ждут с визитом в Турции. Называл его своим другом большим. Мы все знаем, что у них действительно очень хорошие личные отношения», — подчеркнула она.
Матвиенко добавила, что дружба лидеров благотворно влияет на партнёрство стран сразу на нескольких направлениях. В частности это касается стратегического сотрудничества в сфере энергетики.
Напомним, сегодня Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре Валентину Матвиенко, которая передала устное послание от Владимира Путина. Оно касалось российско-турецких отношений и актуальных событий в мире.
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