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Регион
24 февраля, 12:04

Лавров встретился с Эрдоганом в Турции

Лавров и Эрдоган. Обложка © Telegram / МИД России

Лавров и Эрдоган. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочей поездки. Об этом доложили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — говорится в сообщении.

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Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Турцию с рабочим визитом. Он планировал обсудить с коллегой Хаканом Фиданом обсудить актуальные международные вопросы. В центре внимания дипломатов — ситуация на Ближнем Востоке, обстановка в Сирии и конфликт на Украине.

Николай Рюмин
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