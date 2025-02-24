Лавров встретился с Эрдоганом в Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочей поездки. Об этом доложили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров анонсировал новые контакты РФ и США на этой неделе

Лавров анонсировал новые контакты РФ и США на этой неделе

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Турцию с рабочим визитом. Он планировал обсудить с коллегой Хаканом Фиданом обсудить актуальные международные вопросы. В центре внимания дипломатов — ситуация на Ближнем Востоке, обстановка в Сирии и конфликт на Украине.