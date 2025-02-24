Лавров анонсировал новые контакты РФ и США на этой неделе
Лавров: На этой неделе пройдут консультации между РФ и США по работе посольств
На текущей неделе пройдут полноценные консультации между делегациями России и США по вопросу нормализации работы посольств в обеих странах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр выразил надежду, что запланированные консультации помогут снять искусственные препятствия, которые «нагромоздила демократическая администрация США за последние годы». Кроме того, Лавров отметил, что в ближайшее время американцы должны будут выбрать спецпредставителя для организации взаимодействия с РФ по урегулированию украинского конфликта.
Напомним, следующая встреча РФ и США пройдёт уже на этой неделе. В рамках новой встречи в диалог вступят главы департаментов внешнеполитических ведомств. Между тем, американский лидер заявил о возможном урегулировании конфликта уже на этой неделе. Однако в Кремле поспешили сообщить, что не располагают данными по поводу озвученного плана.
Life.ru