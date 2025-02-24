Лавров анонсировал новые контакты РФ и США на этой неделе

На текущей неделе пройдут полноценные консультации между делегациями России и США по вопросу нормализации работы посольств в обеих странах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр выразил надежду, что запланированные консультации помогут снять искусственные препятствия, которые «нагромоздила демократическая администрация США за последние годы». Кроме того, Лавров отметил, что в ближайшее время американцы должны будут выбрать спецпредставителя для организации взаимодействия с РФ по урегулированию украинского конфликта.