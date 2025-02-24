Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
24 февраля, 07:50

Рябков: Пока понимания плана Трампа по Украине после переговоров не появилось

Российская сторона после переговоров в Эр-Рияде до сих пор не пришла к однозначному понимаю, что под собой представляет мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — сказал Рябков в интервью РИА «Новости».

Он также напомнил о важности долгосрочного урегулирования конфликта, так как возобновление боевых действий повлечёт крайне тяжёлые последствия, в том числе это затронет российско-американские отношения. Он добавил, что необходим поиск долгосрочного решения, которое должно включать элемент преодоления первопричин конфликта.

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Ранее Рябков анонсировал, что следующая встреча РФ и США пройдёт уже на этой неделе. По его словам, в диалоге на тему раздражителей в двусторонних отношениях будут участвовать главы департаментов внешнеполитических ведомств.

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Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Михаил Киреев

Мария Любицкая
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