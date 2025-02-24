Рябков: Пока понимания плана Трампа по Украине после переговоров не появилось

Российская сторона после переговоров в Эр-Рияде до сих пор не пришла к однозначному понимаю, что под собой представляет мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — сказал Рябков в интервью РИА «Новости».

Он также напомнил о важности долгосрочного урегулирования конфликта, так как возобновление боевых действий повлечёт крайне тяжёлые последствия, в том числе это затронет российско-американские отношения. Он добавил, что необходим поиск долгосрочного решения, которое должно включать элемент преодоления первопричин конфликта.