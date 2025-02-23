В МИД РФ раскрыли детали контактов с США
Рябков: Контактов РФ и США сейчас немало, их не требуется долго согласовывать
Россия и США совершают немало контактов, их согласование часто занимает непродолжительное время. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«В целом ситуация складывается таким образом, что контактов немало, они проходят по разным линиям. Их согласование занимает зачастую непродолжительное время», — приводит ТАСС слова замминистра.
Ранее Рябков анонсировал, что следующая встреча РФ и США пройдёт на следующей неделе. По его словам, в диалоге на тему раздражителей в двусторонних отношениях будут участвовать главы департаментов внешнеполитических ведомств.
Life.ru