В МИД РФ раскрыли детали контактов с США

Россия и США совершают немало контактов, их согласование часто занимает непродолжительное время. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В целом ситуация складывается таким образом, что контактов немало, они проходят по разным линиям. Их согласование занимает зачастую непродолжительное время», — приводит ТАСС слова замминистра.