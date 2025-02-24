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Регион
24 февраля, 09:43

В Кремле оценили возможность установления мира на Украине на этой неделе

Песков не располагает данными о планах установить мир на Украине на этой неделе

На данный момент Кремль не располагает информацией по поводу заявления президента США Дональда Трампа о возможном установлении мира на Украине на этой неделе. Прежде данную информацию должны уточнить в Белом Доме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае, я думаю, что будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Напомним, ранее американский лидер заявлял, что достижение соглашения по завершению конфликта на Украине возможно уже на этой неделе. Однако в МИД РФ заявили, что российская сторона до сих пор не пришла к пониманию, что под собой представляет мирный план Трампа. Тем не менее следующая встреча РФ и США пройдёт уже на этой неделе. В диалоге на тему раздражителей в двусторонних отношениях будут участвовать главы департаментов внешнеполитических ведомств.

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Life.ru

Мария Любицкая
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