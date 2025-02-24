В МИД объяснили, чем чревато прекращение огня на Украине без устранения причин конфликта
Рябков: Прекращение огня на Украине без устранения причин конфликта опасно
Необходимо устранить первопричины конфликта на Украине, в противном случае прекращение огня грозит серьёзными последствиями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что Москва донесла свою позицию коллегам из США во время встречи в Эр-Рияде.
«Прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с ещё более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Замминистра подчеркнул, что Москва не хочет такого развития событий. Также Рябков добавил, что представители Вашингтона на переговорах в Саудовской Аравии выступала за как можно скорое прекращение боевых действий. Однако, указал дипломат, следует найти долгосрочное решение, которое бы устраняло первопричины конфликта, ведь мотивы проведения СВО глубокие и у России попросту не было альтернативы.
«Те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями», — подчеркнул Рябков, указав, что всё это и привело к кризису.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии впервые за долгое время прошли переговоры делегаций России и США. Встреча длилась 4,5 часа и, по оценкам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошла достаточно неплохо. В Белом доме назвали переговоры историческими. Президент РФ Владимир Путин также высоко оценил итог встречи.
Life.ru