В МИД объяснили, чем чревато прекращение огня на Украине без устранения причин конфликта

Необходимо устранить первопричины конфликта на Украине, в противном случае прекращение огня грозит серьёзными последствиями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что Москва донесла свою позицию коллегам из США во время встречи в Эр-Рияде.

«Прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с ещё более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».

Замминистра подчеркнул, что Москва не хочет такого развития событий. Также Рябков добавил, что представители Вашингтона на переговорах в Саудовской Аравии выступала за как можно скорое прекращение боевых действий. Однако, указал дипломат, следует найти долгосрочное решение, которое бы устраняло первопричины конфликта, ведь мотивы проведения СВО глубокие и у России попросту не было альтернативы.