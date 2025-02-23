Захарова назвала следующую точку в турне делегации РФ во главе с Лавровым
Захарова: Делегация РФ во главе с Лавровым в ближайшее время отправится в Турцию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, куда в ближайшее время отправится российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По её словам, делегация отбудет в Турцию, чтобы обсудить широкий круг тем.
«У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация. Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки», — приводит слова Захаровой ТАСС.
Ранее Лавров сообщил главе МИД ЮАР об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде. Министр проинформировал южноафриканского коллегу Рональду Ламоле об итогах состоявшихся российско-американских контактов по украинской тематике, включая необходимость добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, долгие годы готовившегося лидерами НАТО и Евросоюза.
Life.ru