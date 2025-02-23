Захарова назвала следующую точку в турне делегации РФ во главе с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, куда в ближайшее время отправится российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По её словам, делегация отбудет в Турцию, чтобы обсудить широкий круг тем.

«У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация. Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки», — приводит слова Захаровой ТАСС.