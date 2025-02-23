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Регион
23 февраля, 10:38

Захарова назвала следующую точку в турне делегации РФ во главе с Лавровым

Захарова: Делегация РФ во главе с Лавровым в ближайшее время отправится в Турцию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, куда в ближайшее время отправится российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По её словам, делегация отбудет в Турцию, чтобы обсудить широкий круг тем.

«У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация. Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки», — приводит слова Захаровой ТАСС.

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Ранее Лавров сообщил главе МИД ЮАР об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде. Министр проинформировал южноафриканского коллегу Рональду Ламоле об итогах состоявшихся российско-американских контактов по украинской тематике, включая необходимость добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, долгие годы готовившегося лидерами НАТО и Евросоюза.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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