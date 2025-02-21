Лавров сообщил главе МИД ЮАР об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде
Лавров с главой МИД ЮАР Ламолой. Обложка © МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил главе МИД ЮАР Рональду Ламоле о результатах российско-американских переговоров, которые прошли в Эр-Рияде и были посвящены вопросам разрешения украинского кризиса. Эта информация представлена на официальном сайте МИД России.
«Сергей Лавров проинформировал южноафриканского коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по украинской тематике, включая необходимость добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, долгие годы готовившегося лидерами НАТО и Евросоюза», — сообщили в российском дипведомстве.
Ранее Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации наметили пути разрешения украинского конфликта и поделились своим видением того, как будет выглядеть новый баланс сил в мире. Также на саммите российский политик обсудил киевский вопрос с индийским коллегой и главой МИД Турции.