Лавров сообщил главе МИД ЮАР об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил главе МИД ЮАР Рональду Ламоле о результатах российско-американских переговоров, которые прошли в Эр-Рияде и были посвящены вопросам разрешения украинского кризиса. Эта информация представлена на официальном сайте МИД России.