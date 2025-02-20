Лавров: РФ и США подробно обсудили причины и решение кризиса на Украине

На встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что делегации Москвы и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде подробно обсудили решение кризиса на Украине, акцентируя внимание на необходимости устранения его изначальных причин.

Среди них министр назвал бездумное расширение НАТО в Европе. Сейчас же завершить конфликт на Украине мешает бесконтрольная финансовая поддержка и передача оружия «расистскому киевскому режиму его покровителями».

«Тем не менее, постепенно приходит осознание того, что решение может быть найдено только путём устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе», — заявил Лавров.

Кроме того, делегации согласились в том, что международные отношения необходимо выстраивать на признании национальных интересов каждой страны, добавил министр.