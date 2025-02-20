Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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20 февраля, 18:31

Глава МИД Индии сообщил, что обсудил с Лавровым последние новости вокруг Украины

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Йоханнесбурге обсуждались актуальные события, связанные с Украиной, а также развитие сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. Он подчеркнул, что стороны рассмотрели последние новости об украинском конфликте, включая встречу, которая проходила в Эр-Рияде.

«Рад встретиться сегодня вечером в Йоханнесбурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рассмотрели дальнейший прогресс двустороннего сотрудничества между Индией и Россией», — написал он на своей странице в социальных сетях.

Лавров и глава МИД Норвегии Эйде пожали руки на встрече G20 в Йоханнесбурге
Лавров и глава МИД Норвегии Эйде пожали руки на встрече G20 в Йоханнесбурге

Ранее Сергей Лавров прокомментировал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. По его мнению, нашим странам необходимо заново наладить отношения, поскольку администрация бывшего президента США Джо Байдена привела их к кризисной ситуации. Дипломат отметил, что текущие намерения сторон являются верными, а взаимодействие между делегациями носит позитивный характер.

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ТАСС / Щербак Александр

Александра Мышляева
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