Глава МИД Индии сообщил, что обсудил с Лавровым последние новости вокруг Украины

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Йоханнесбурге обсуждались актуальные события, связанные с Украиной, а также развитие сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. Он подчеркнул, что стороны рассмотрели последние новости об украинском конфликте, включая встречу, которая проходила в Эр-Рияде.

«Рад встретиться сегодня вечером в Йоханнесбурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рассмотрели дальнейший прогресс двустороннего сотрудничества между Индией и Россией», — написал он на своей странице в социальных сетях.