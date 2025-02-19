Лавров: Главное в отношениях РФ и США — встречаться и слышать друг друга
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США начали возобновлять отношения, после того как предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом завела их на край пропасти. По его словам, сейчас страны имеют правильные намерения, а отношения между её представителями можно охарактеризовать как позитивные.
«Проблемы будут всегда. Но главное встречаться, слушать и слышать. И принимать решения свои собственные, которые будут реалистичными по отношению к тем партнёрам, которых они касаются. Так что мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена, но это только первые шаги. Атмосфера позитивная, намерения правильные», — сказал Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.
Также, по словам министра, на переговорах в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что расхождения РФ и США по поводу некоторых вопросов не должны приводить к «сваливанию в конфронтацию», так как это может пагубно закончиться для многих стран мира.
Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговоры в Саудовскую Аравию прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Переговоры продлились 4,5 часа. Белый дом назвал их монументальным шагом на пути к миру.
Life.ru