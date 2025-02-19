Лавров: Главное в отношениях РФ и США — встречаться и слышать друг друга

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США начали возобновлять отношения, после того как предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом завела их на край пропасти. По его словам, сейчас страны имеют правильные намерения, а отношения между её представителями можно охарактеризовать как позитивные.

«Проблемы будут всегда. Но главное встречаться, слушать и слышать. И принимать решения свои собственные, которые будут реалистичными по отношению к тем партнёрам, которых они касаются. Так что мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена, но это только первые шаги. Атмосфера позитивная, намерения правильные», — сказал Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.