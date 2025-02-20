Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель МИД Новергии Экспен Барт Эйде пожали руки перед стартом заседания Совета Министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров обменялся рукопожатиями с норвежским коллегой по пути к своему месту. Также российского дипломата поприветствовали руководители МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан, уточняет агентство. Главу российской дипломатии посадили за столом «Группы двадцати» между Фиданом и главой МИД Республики Корея Чо Тхэ-юлом.

У Лаврова запланированы ряд двусторонних переговоров в рамках саммита СМИД. Отметим, что после начала СВО на Украине многие европейские дипломаты, включая скандинавских, игнорировали представителей России на подобных мероприятиях.