Лавров и глава МИД Норвегии Эйде пожали руки на встрече G20 в Йоханнесбурге
Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель МИД Новергии Экспен Барт Эйде пожали руки перед стартом заседания Совета Министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров обменялся рукопожатиями с норвежским коллегой по пути к своему месту. Также российского дипломата поприветствовали руководители МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан, уточняет агентство. Главу российской дипломатии посадили за столом «Группы двадцати» между Фиданом и главой МИД Республики Корея Чо Тхэ-юлом.
У Лаврова запланированы ряд двусторонних переговоров в рамках саммита СМИД. Отметим, что после начала СВО на Украине многие европейские дипломаты, включая скандинавских, игнорировали представителей России на подобных мероприятиях.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. По его словам, сейчас нашим странам нужно выстраивать отношения заново, после того как команда экс-президента Штатов Джо Байдена завела их на край коллапса. Дипломат назвал нынешние намерения сторон правильными, а отношения между делегациями — позитивными.
Life.ru