Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
20 февраля, 16:55

Лавров и глава МИД Норвегии Эйде пожали руки на встрече G20 в Йоханнесбурге

Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель МИД Новергии Экспен Барт Эйде пожали руки перед стартом заседания Совета Министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров обменялся рукопожатиями с норвежским коллегой по пути к своему месту. Также российского дипломата поприветствовали руководители МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан, уточняет агентство. Главу российской дипломатии посадили за столом «Группы двадцати» между Фиданом и главой МИД Республики Корея Чо Тхэ-юлом.

У Лаврова запланированы ряд двусторонних переговоров в рамках саммита СМИД. Отметим, что после начала СВО на Украине многие европейские дипломаты, включая скандинавских, игнорировали представителей России на подобных мероприятиях.

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Ранее Сергей Лавров прокомментировал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. По его словам, сейчас нашим странам нужно выстраивать отношения заново, после того как команда экс-президента Штатов Джо Байдена завела их на край коллапса. Дипломат назвал нынешние намерения сторон правильными, а отношения между делегациями — позитивными.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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