«Подрыв интересов стран Европы»: Лавров ответил на вопрос Life.ru о решении ЕС по 16-му пакету санкций

Санкции ЕС подрывают международное сотрудничество и интересы стран Европы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

Лавров высказался о решении ЕС по поводу санкций. Видео © Life.ru

«Эти санкции подрывают не только международное право, но и международное сотрудничество, а также интересы экономические и финансовые тех стран, что их вводят», — сказал Лавров.

Министр также заявил, что желание европейцев продолжать санкционную политику, даже если США будут отменять ограничения, показывает убеждение ЕС в своей правоте даже в тот момент, когда объединение повторяет колониальную политику своих предшественников.