«Подрыв интересов стран Европы»: Лавров ответил на вопрос Life.ru о решении ЕС по 16-му пакету санкций
Лавров: Санкции ЕС подрывают международное сотрудничество и интересы стран Европы
Санкции ЕС подрывают международное сотрудничество и интересы стран Европы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.
Лавров высказался о решении ЕС по поводу санкций. Видео © Life.ru
«Эти санкции подрывают не только международное право, но и международное сотрудничество, а также интересы экономические и финансовые тех стран, что их вводят», — сказал Лавров.
Министр также заявил, что желание европейцев продолжать санкционную политику, даже если США будут отменять ограничения, показывает убеждение ЕС в своей правоте даже в тот момент, когда объединение повторяет колониальную политику своих предшественников.
Напомним, что ЕС отказался отменить свой новый пакет санкций, даже если такое решение примут США. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС обязан взять собственную безопасность в свои руки и ввести эти санкции.
Life.ru