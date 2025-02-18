В ЕС заявили, что не собираются отменять санкции против РФ, даже если это сделают США
Домбровскис: ЕС не собирается отменять санкции против РФ, 16-й пакет готовится
Евросоюз не планирует отменять санкции против России, даже если США примут такое решение. Объединение продолжит свою собственную ограничительную политику и введёт 16-й пакет рестрикций, сообщил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идёт работа над 16-м пакетом», — сказал он в разговоре с журналистами.
Накануне вечером сообщалось, что экстренный саммит европейских лидеров в Париже завершился без принятия каких-либо конкретных решений по ситуации на Украине. Кроме того, между участниками встречи вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворцев на территорию Незалежной.
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