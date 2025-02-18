В ЕС заявили, что не собираются отменять санкции против РФ, даже если это сделают США

Евросоюз не планирует отменять санкции против России, даже если США примут такое решение. Объединение продолжит свою собственную ограничительную политику и введёт 16-й пакет рестрикций, сообщил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идёт работа над 16-м пакетом», — сказал он в разговоре с журналистами.