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18 февраля, 09:25

В ЕС заявили, что не собираются отменять санкции против РФ, даже если это сделают США

Домбровскис: ЕС не собирается отменять санкции против РФ, 16-й пакет готовится

Евросоюз не планирует отменять санкции против России, даже если США примут такое решение. Объединение продолжит свою собственную ограничительную политику и введёт 16-й пакет рестрикций, сообщил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идёт работа над 16-м пакетом», — сказал он в разговоре с журналистами.

Накануне вечером сообщалось, что экстренный саммит европейских лидеров в Париже завершился без принятия каких-либо конкретных решений по ситуации на Украине. Кроме того, между участниками встречи вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворцев на территорию Незалежной.

Экстренный саммит в Париже: США выходят из игры с джекпотом, а Европа готовит ответку Вашингтону
Экстренный саммит в Париже: США выходят из игры с джекпотом, а Европа готовит ответку Вашингтону
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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Наталья Демьянова
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