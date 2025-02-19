Стало известно содержание 16-го пакета антироссийских санкций ЕС
FT: В 16-й пакет санкций ЕС против РФ войдут 13 банков и алюминиевая продукция
Физические лица, компании, а также 13 российских банков войдут в новый 16-й пакет санкций ЕС против РФ. Под запрет также попадут некоторые виды алюминиевой продукции. По данным The Financial Times, проект получил одобрение всех послов стран Евросоюза.
Также будет введён запрет на импорт некоторых видов алюминиевых продуктов и первичного алюминия, передаёт Reuters. Кроме того, список пополнят 73 суда, которые якобы входят в «теневой флот».
Напомним, что ЕС отказался отменить свой новый пакет санкций, даже если такое решение примут США. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз обязан взять собственную безопасность в свои руки и ввести эти санкции. При этом страны G7 связали новые санкции против РФ с усилиями по решению конфликта на Украине.
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