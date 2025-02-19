Почти полмиллиона словаков подписали петицию за отмену антироссийских санкций

В Словакии завершён сбор подписей под петицией с требованием провести референдум об отмене экономических санкций против России. За четыре месяца авторам инициативы удалось заручиться поддержкой почти полумиллиона человек, заявил лидер гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.