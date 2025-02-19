Почти полмиллиона словаков подписали петицию за отмену антироссийских санкций
В Словакии завершён сбор подписей под петицией с требованием провести референдум об отмене экономических санкций против России. За четыре месяца авторам инициативы удалось заручиться поддержкой почти полумиллиона человек, заявил лидер гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.
«Хочу проинформировать о завершении сбора подписей за отмену антироссийских санкций. Мы собрали их почти 450 тысяч», — отметил он.
Согласно словацкому законодательству, власти обязаны назначить референдум, если петицию поддержали не менее 350 тысяч граждан.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности отмены западных санкций против России в случае мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом дипломат сообщил после переговоров с делегацией РФ в Эр-Рияде.
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