«Снятия санкций мало»: В Госдуме озвучили условия для восстановления работы YouTube в РФ

Снятие антироссийских санкций западными странами недостаточно для восстановления работы видеохостинга YouTube в России, поскольку остаются нерешёнными несколько вопросов, включая неоплаченные штрафы компании Google. Такое заявление сделал заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Одного условия снятия санкций мало. Даже если Google вновь получит возможность проводить расчёты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов», — приводит ТАСС слова парламентария.

По словам Горелкина, среди этих вопросов — непрозрачная политика блокировки аккаунтов российских медиа и блогеров, а также игнорирование видеохостингом судебных решений об удалении незаконного контента. Депутат добавил, что Google не выполняет требования закона о «приземлении», согласно которому компания обязана открыть своё представительство в РФ.