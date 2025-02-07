YouTube сдаёт позиции: Telegram вышел вперёд по популярности в России

В январе 2025 года мессенджер Telegram впервые стал популярнее видеохостинга YouTube по количеству уникальных пользователей старше 12 лет, заняв пятое место среди интернет-ресурсов России. Такие данные опубликовала исследовательская компания Mediascope.

В январе 2025 года число россиян, использовавших Telegram, составило 90,6 миллиона, что на 6,9 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В то же время охват YouTube снизился до 86,9 миллиона человек, что на 8,6 миллиона меньше, чем в прошлом году.