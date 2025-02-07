Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 22:16

YouTube сдаёт позиции: Telegram вышел вперёд по популярности в России

Мессенджер Telegram впервые обошёл видеохостинг YouTube по месячному охвату

В январе 2025 года мессенджер Telegram впервые стал популярнее видеохостинга YouTube по количеству уникальных пользователей старше 12 лет, заняв пятое место среди интернет-ресурсов России. Такие данные опубликовала исследовательская компания Mediascope.

В январе 2025 года число россиян, использовавших Telegram, составило 90,6 миллиона, что на 6,9 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В то же время охват YouTube снизился до 86,9 миллиона человек, что на 8,6 миллиона меньше, чем в прошлом году.

МВД России сообщило о краже мошенниками аккаунтов Telegram с помощью Wi-Fi
МВД России сообщило о краже мошенниками аккаунтов Telegram с помощью Wi-Fi

Ранее YouTube уступил по числу просмотров и отечественному сервису «VK видео». Согласно данным Mediascope, с 29 декабря по 8 января отрыв российского хостинга составил около 10 миллионов человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / XanderSt

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Telegram
  • Youtube
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar