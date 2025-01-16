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16 января, 19:17

«VK видео» обошёл YouTube по числу пользователей в новогодние праздники

Россияне всё реже обращаются к американскому YouTube. Во время новогодних каникул зарубежный видеохостинг уступил сервису «VK видео» по числу просмотров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала Mediascope.

«Количество ежедневных пользователей популярных в России видеохостингов на новогодние праздники (29.12.2024-08.01.2025): «VK видео»41 миллион человек, YouTube33 миллиона человек», — сказано в публикации.

Больше всего просмотров у «VK видео» набралось 8 января, при этом хостинг стал обгонять YouTube ещё 22 декабря, в тот день аудитория составила 40,4 миллиона человек, а у американского сервиса — 40 миллионов. И, наконец, третье место по полярности за период праздников досталось Rutube.

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Как сообщалось, в декабре прошлого года Роскомнадзор назвал причины принятия мер в отношении YouTube. В ведомстве напомнили, что видеохостинг не соблюдает законодательство РФ, демонстративно игнорируя требования и выражая неуважение к нашей стране.

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ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Татьяна Миссуми
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