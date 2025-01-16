«VK видео» обошёл YouTube по числу пользователей в новогодние праздники

Россияне всё реже обращаются к американскому YouTube. Во время новогодних каникул зарубежный видеохостинг уступил сервису «VK видео» по числу просмотров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала Mediascope.

«Количество ежедневных пользователей популярных в России видеохостингов на новогодние праздники (29.12.2024-08.01.2025): «VK видео» — 41 миллион человек, YouTube — 33 миллиона человек», — сказано в публикации.

Больше всего просмотров у «VK видео» набралось 8 января, при этом хостинг стал обгонять YouTube ещё 22 декабря, в тот день аудитория составила 40,4 миллиона человек, а у американского сервиса — 40 миллионов. И, наконец, третье место по полярности за период праздников досталось Rutube.