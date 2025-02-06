Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 07:28

МВД России сообщило о краже мошенниками аккаунтов Telegram с помощью Wi-Fi

Мошенники научились использовать Wi-Fi для кражи аккаунтов россиян. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. Злоумышленники создают фальшивые сети, которые выглядят как настоящие, и с ними можно столкнуться в различных общественных местах.

При подключении к такой сети пользователю предлагается пройти авторизацию, для чего обычно требуется ввести код, отправленный по SMS. Однако в случае с мошеннической сетью код приходит через Telegram, что позволяет преступникам получить доступ к аккаунту жертвы.

Мошенники начали обманывать россиян с помощью нового «свадебного» вируса
Мошенники начали обманывать россиян с помощью нового «свадебного» вируса

Такую схему зафиксировали в аэропорту Шереметьево, где точка доступа называлась SVOFree. Пресс-служба аэропорта быстро отреагировала на инциденты, уточнив, что официальная сеть называется Sheremetyevo Wi-Fi и подключение к ней возможно только через номер мобильного телефона.

Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали схему обмана с использованием QR-кодов. Людям приходят липовые квитанции на оплату счетов, а переходя по ссылки после сканирования чёрного квадрата, они предоставляют доступ воришкам к своим счетам и персональным данным.

Экономист назвала четыре свежих лайфхака, которые оставят кибермошенников с носом
Экономист назвала четыре свежих лайфхака, которые оставят кибермошенников с носом
Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar