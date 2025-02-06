МВД России сообщило о краже мошенниками аккаунтов Telegram с помощью Wi-Fi

Мошенники научились использовать Wi-Fi для кражи аккаунтов россиян. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. Злоумышленники создают фальшивые сети, которые выглядят как настоящие, и с ними можно столкнуться в различных общественных местах.

При подключении к такой сети пользователю предлагается пройти авторизацию, для чего обычно требуется ввести код, отправленный по SMS. Однако в случае с мошеннической сетью код приходит через Telegram, что позволяет преступникам получить доступ к аккаунту жертвы.

Такую схему зафиксировали в аэропорту Шереметьево, где точка доступа называлась SVOFree. Пресс-служба аэропорта быстро отреагировала на инциденты, уточнив, что официальная сеть называется Sheremetyevo Wi-Fi и подключение к ней возможно только через номер мобильного телефона.