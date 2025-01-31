Экономист назвала четыре свежих лайфхака, которые оставят кибермошенников с носом

Операции с банковскими картами остаются одной из самых распространённых мошеннических схем в России. По данным ЦБ РФ, только в третьем квартале 2024 года злоумышленники совершили более 348 тысяч таких операций, похитив 9 миллиардов рублей со счетов граждан. Способами защитить накопления от аферистов в беседе с Life.ru поделилась доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Существует несколько лайфхаков, которые сохранят ваши деньги на банковских счетах. Первый — ограничение сумм операций в онлайн-банке. В своём мобильном приложении банка каждый клиент может установить ограничения суммы одной операции (например, 5 тысяч рублей) или лимит расходов на сутки, неделю или месяц (например, лимит на день 3 тысячи рублей). Если вы планируете крупную покупку, это ограничение можно временно «заморозить» на день покупки Мери Валишвили Магистр права

Также сорвать планы злоумышленников поможет услуга о совместных уведомлениях. Она позволяет родственникам отслеживать все операции друг друга и вовремя среагировать в случае опасности. Особенно данный метод актуален для пожилых людей, которые чаще всего попадаются на уловки мошенников. Третьим способом является самозапрет на кредиты. Валишвили подчеркнула, что каждый четвёртый украденный аферистами рубль оказывается заёмным. Преступники оформляют кредит самостоятельно или принуждают к этому своих жертв.

«Чтобы не оказаться в такой ситуации, с 1 марта 2025 год граждане смогут установить так называемый самозапрет на оформление кредитов. Заявление можно оформить через портал «Госуслуг» или обратившись лично в МФЦ», — подчеркнула экономист.

Наконец, Валишвили напомнила о так называемом «периоде охлаждения», который вступил в силу в 2024 году. Благодаря нему банки вправе приостанавливать перевод до двух суток в случае, когда получатель денег находится в «чёрном списке». Даже если клиент будет настаивать на операции, продолжить её он сможет лишь после разблокировки перевода.