Лёгкая добыча: Стало известно, сколько бабушек и дедушек хоть раз клюнули на уловки мошенников
«Газета.ru»: Пожилые родственники 62% россиян становились жертвами мошенников
Более половины россиян (62%) признались, что их пожилые родственники сталкивались с кибермошенниками. Чаще всего аферисты пытались взломать аккаунты пенсионеров в соцсетях и мессенджерах — эта угроза затронула почти треть респондентов и их близких (28%), пишет «Газета.ru».
Также опрошенные в ходе исследования признались, что их родственники получали фейки о победе в лотереях и конкурсах (21%), а также предложения о нелегальном заработке в Интернете (17%).
Ещё одной важной проблемой, с которой сталкивались люди старшего поколения, является потеря информации. В 58% случаев речь идёт об утрате паролей, в 7% ситуаций пенсионеры передавали злоумышленникам данные платёжных карт. Деньги с банковских счетов теряли 16% родственников респондентов.
В повышенной зоне риска находятся в том числе и дети. Они так же, как бабушки и дедушки, очень доверчивы, поэтому являются лёгкой добычей для мошенников. Существуют три популярные схемы обмана школьников. Это звонок от лица правоохранителей, заманчивые фейковые предложения в онлайн-играх и установка программ, дающих удалённый доступ.