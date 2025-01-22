Лёгкая добыча: Стало известно, сколько бабушек и дедушек хоть раз клюнули на уловки мошенников

Более половины россиян (62%) признались, что их пожилые родственники сталкивались с кибермошенниками. Чаще всего аферисты пытались взломать аккаунты пенсионеров в соцсетях и мессенджерах — эта угроза затронула почти треть респондентов и их близких (28%), пишет «Газета.ru».

Также опрошенные в ходе исследования признались, что их родственники получали фейки о победе в лотереях и конкурсах (21%), а также предложения о нелегальном заработке в Интернете (17%).

Ещё одной важной проблемой, с которой сталкивались люди старшего поколения, является потеря информации. В 58% случаев речь идёт об утрате паролей, в 7% ситуаций пенсионеры передавали злоумышленникам данные платёжных карт. Деньги с банковских счетов теряли 16% родственников респондентов.