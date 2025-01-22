ВТБ раскрыл топ-3 схемы, которые помогают мошенникам грабить детей

В последние месяцы мошенники стали чаще успешно обманывать детей в интернете. Аферисты облюбовали три схемы основные схемы — звонок от лица правоохранителей, заманчивые фейковые предложения в онлайн-играх и установка программ, дающих удалённый доступ. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

«ВТБ определил три самые распространённые мошеннические схемы, направленные на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев», — сказано в сообщении.

Первая схема пользуется доверчивостью детей. Ребёнку звонят мошенники и, представившись сотрудниками полиции, службы безопасности и прочих организаций, пугают некой «чрезвычайной ситуацией». Они начинают утверждать, что родители могут попасть в беду, если срочно не перевести куда-то деньги.

Вторая схема используется для работы с онлайн-играми. Аферисты создают поддельные акции или призы, получить которые можно, если заполнить пустые поля с данными банковской карты. Также детям могут предложить купить игровую валюту за реальные деньги.

Третья схема применяется мошенниками под предлогом защиты или помощи. Ребёнка убеждают установить программы на устройство, которые затем дадут злоумышленникам удалённый контроль над смартфоном родителей, а вместе с ним и доступ к банковским приложениям.

В банке посоветовали родителям побеседовать с детьми, объяснив им, что с незнакомцами никогда не стоит делиться данными карт, сообщать им коды, а также устанавливать приложения по их наводке. Вместе с тем можно настроить ограничение доступа на телефоне ребёнка.