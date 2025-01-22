Не доверяй, а проверяй: МВД дало рекомендации по защите от мошенников

Жителям страны для защиты от обмана важно придерживаться политики «нулевого доверия». Рекомендации дал Telegram-канал отдела по борьбе с незаконным использованием технологий МВД «Вестник Киберполиции России».

«Чтобы обезопасить себя, используйте элементарный, но действенный принцип: никому не доверяйте без проверки. Эта стратегия, известная как Zero Trust (нулевое доверие), была придумана, чтобы защититься в мире, где опасности могут скрываться повсюду», — говорится в сообщении.

Эксперты рекомендуют тщательно проверять сообщения, приходящие от банков или друзей, и не доверять никаким сведениям до их уточнения. МВД также указывает на риск, связанный с использованием простых паролей.

«Следите за своими паролями. Если вы используете Qwerty123 или 123456, хакеры только рады такой лёгкой добыче», — предупреждает ведомство.

Специалисты советуют перепроверять любую поступившую информацию у отправителя и при получении странных, неподходящих по времени или подозрительных сообщений делать паузу.

«Задача жуликов — вынудить вас принять быстрое и необдуманное решение. Не стоит облегчать им задачу», — поясняют эксперты управления.