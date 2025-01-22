Не доверяй, а проверяй: МВД дало рекомендации по защите от мошенников
МВД советует никому не доверять без проверки для защиты от мошенников
Жителям страны для защиты от обмана важно придерживаться политики «нулевого доверия». Рекомендации дал Telegram-канал отдела по борьбе с незаконным использованием технологий МВД «Вестник Киберполиции России».
«Чтобы обезопасить себя, используйте элементарный, но действенный принцип: никому не доверяйте без проверки. Эта стратегия, известная как Zero Trust (нулевое доверие), была придумана, чтобы защититься в мире, где опасности могут скрываться повсюду», — говорится в сообщении.
Эксперты рекомендуют тщательно проверять сообщения, приходящие от банков или друзей, и не доверять никаким сведениям до их уточнения. МВД также указывает на риск, связанный с использованием простых паролей.
«Следите за своими паролями. Если вы используете Qwerty123 или 123456, хакеры только рады такой лёгкой добыче», — предупреждает ведомство.
Специалисты советуют перепроверять любую поступившую информацию у отправителя и при получении странных, неподходящих по времени или подозрительных сообщений делать паузу.
«Задача жуликов — вынудить вас принять быстрое и необдуманное решение. Не стоит облегчать им задачу», — поясняют эксперты управления.
Ранее Life.ru рассказывал, как бывшая руководительница Корпорации развития Самарского региона передала аферистам сумму, рекордную по величине — почти 430 миллионов рублей. 71-летняя Ольга Серова не сразу осознала, что общается с обманщиками, и выполнила большинство их инструкций по переводу средств.
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