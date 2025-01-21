Самарская чиновница отдала мошенникам почти полмиллиарда рублей. Это рекорд
Экс-главу Корпорации развития Самарской области развели на рекордные 430 млн
Ольга Серова. Обложка © Telegram / SHOT
Экс-глава Корпорации развития Самарской области передала мошенникам рекордную сумму денег — почти 430 миллионов рублей, сообщает SHOT. 71-летняя Ольга Серова из Самары не сразу поняла, что общается с аферистами, поэтому выполнила практически все их требования по переводу денег.
Женщина сняла со своих счетов 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов (79,8 миллиона рублей). Общая сумма стала одной из самых крупных, похищенных телефонными обманщиками. Серова — бывший руководитель Корпорации развития Самарской области и помощница экс-губернатора Владимира Артякова.
Ранее сообщалось, что мошенники развели рок-гитариста Игоря Ламзина на 1,1 миллиона рублей. Основатель «Рок-академии» продал по их указанию автомобиль Infiniti QX80. 62-летний музыкант попался в ловушку аферистов по стандартной схеме. Мошенники предупредили, что у Ламзина якобы взломали личный кабинет на «Госуслугах», поэтому нужно срочно взять кредит и перевести деньги на другой счёт.