Самарская чиновница отдала мошенникам почти полмиллиарда рублей. Это рекорд

Экс-глава Корпорации развития Самарской области передала мошенникам рекордную сумму денег — почти 430 миллионов рублей, сообщает SHOT. 71-летняя Ольга Серова из Самары не сразу поняла, что общается с аферистами, поэтому выполнила практически все их требования по переводу денег.

Женщина сняла со своих счетов 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов (79,8 миллиона рублей). Общая сумма стала одной из самых крупных, похищенных телефонными обманщиками. Серова — бывший руководитель Корпорации развития Самарской области и помощница экс-губернатора Владимира Артякова.