Мошенники заставили основателя «Рок-академии» продать машину и отдать им 1,1 млн рублей
Mash: Мошенники выманили автомобиль Infiniti у известного рок-гитариста Ламзина
Игорь Ламзин. Обложка © rock-academy
Мошенники развели рок-гитариста Игоря Ламзина на 1,1 миллиона рублей. Основатель «Рок-академии» продал по их указанию автомобиль Infiniti QX80, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, 62-летний музыкант попался в ловушку аферистов по стандартной схеме. Мошенники якобы предупредили, что у Ламзина взломали личный кабинет в «Госуслугах», поэтому нужно срочно взять кредит и перевести деньги на другой счёт. Гитарист попробовал взять в банке 300 тысяч рублей, но ему отказали.
В результате мошенники сказали ему продать иномарку Infiniti QX80 чёрного цвета. Ламзин пошёл на сделку и c продажи автомобиля получил 1,1 миллиона рублей, а потом отдал их злоумышленникам.
А ранее Life.ru сообщал, что мошенники развели жителя Коми на 4,9 миллиона рублей. Аферисты использовали старую схему о взломе аккаунта в «Госуслугах». Возбуждено уголовное дело.