Мошенники заставили основателя «Рок-академии» продать машину и отдать им 1,1 млн рублей

Мошенники развели рок-гитариста Игоря Ламзина на 1,1 миллиона рублей. Основатель «Рок-академии» продал по их указанию автомобиль Infiniti QX80, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 62-летний музыкант попался в ловушку аферистов по стандартной схеме. Мошенники якобы предупредили, что у Ламзина взломали личный кабинет в «Госуслугах», поэтому нужно срочно взять кредит и перевести деньги на другой счёт. Гитарист попробовал взять в банке 300 тысяч рублей, но ему отказали.

В результате мошенники сказали ему продать иномарку Infiniti QX80 чёрного цвета. Ламзин пошёл на сделку и c продажи автомобиля получил 1,1 миллиона рублей, а потом отдал их злоумышленникам.