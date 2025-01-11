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11 января, 13:00

Доверчивый нефтяник из Ухты отдал 4,9 млн за несуществующий кредит

Мошенники развели жителя Коми на 4,9 млн рублей старой схемой о взломе Госуслуг

В Ухте мошенники похитили у местного жителя почти пять миллионов рублей обманным путём. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике Коми.

Там рассказали, что с заявлением обратился 44-летний работник нефтегазовой компании, который рассказал, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали. Мошенники позвонили ему и сообщили, что некие злодеи пытаются повесить на него кредиты. Для того чтобы отменить эти займы, мужчину уговорили самостоятельно взять заём. В результате он перевёл 4,9 миллиона рублей на так называемый безопасный счёт. Затем преступники направили его в другой банк, но сотрудница банка отказала ему в выдаче ещё одного кредита и заподозрила что-то неладное. После разговора с ней ухтинец осознал, что стал жертвой мошенников.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — говорится в сообщении полиции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ), ставший жертвой шантажа со стороны украинских мошенников, покончил с собой. На молодого человека навесили несколько кредитов, психологически давили, угрожали расправой над его семьёй. Перед трагедией одногруппникам студента сообщили, что могут поступать телефонные звонки от якобы «представителей деканата».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /polkadot_photo

Александра Мышляева
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