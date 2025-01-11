Доверчивый нефтяник из Ухты отдал 4,9 млн за несуществующий кредит

Там рассказали, что с заявлением обратился 44-летний работник нефтегазовой компании, который рассказал, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали. Мошенники позвонили ему и сообщили, что некие злодеи пытаются повесить на него кредиты. Для того чтобы отменить эти займы, мужчину уговорили самостоятельно взять заём. В результате он перевёл 4,9 миллиона рублей на так называемый безопасный счёт. Затем преступники направили его в другой банк, но сотрудница банка отказала ему в выдаче ещё одного кредита и заподозрила что-то неладное. После разговора с ней ухтинец осознал, что стал жертвой мошенников.