Писали клевету и угрожали: Студент МФТИ свёл счёты с жизнью после переписки с украинскими мошенниками

Студент первого курса Московского физико-технического института (МФТИ), который стал жертвой шантажа украинских мошенников, свёл счёты с жизнью. На парня повесили несколько кредитов, давили психологически, угрожали расстрелом семьи и писали на него клевету об участии в деятельности экстремистских организаций, рассказали близкие молодого человека в соцсетях.

По их словам, жизнь студента оборвалась 21 декабря. До этого переписывался с неизвестными лицами, которые строчили 18-летнему парню угрозы.

«Примерно с 12 часов сын находился в непрерывной переписке и отвечал на звонки с неизвестными лицами. В 17:55 он вышел из дома, где находился на выходных вместе со мной и дочерью, после этого мобильный телефон был сразу выключен», — написала мать погибшего в соцсетях.

Тело студента нашли в нескольких кварталах от дома. 27 декабря молодого человека похоронили.