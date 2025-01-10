Писали клевету и угрожали: Студент МФТИ свёл счёты с жизнью после переписки с украинскими мошенниками
Студент МФТИ покончил с собой после переписки с украинскими мошенниками
Студент первого курса Московского физико-технического института (МФТИ), который стал жертвой шантажа украинских мошенников, свёл счёты с жизнью. На парня повесили несколько кредитов, давили психологически, угрожали расстрелом семьи и писали на него клевету об участии в деятельности экстремистских организаций, рассказали близкие молодого человека в соцсетях.
По их словам, жизнь студента оборвалась 21 декабря. До этого переписывался с неизвестными лицами, которые строчили 18-летнему парню угрозы.
«Примерно с 12 часов сын находился в непрерывной переписке и отвечал на звонки с неизвестными лицами. В 17:55 он вышел из дома, где находился на выходных вместе со мной и дочерью, после этого мобильный телефон был сразу выключен», — написала мать погибшего в соцсетях.
Тело студента нашли в нескольких кварталах от дома. 27 декабря молодого человека похоронили.
Незадолго до трагедии группу, в которой учился парень, предупредили, что им могут поступать звонки от «представителей деканата». Life.ru писал об этой новой мошеннической схеме и рассказывал, что нужно предпринять, чтобы не стать жертвой преступников.
В день смерти студента МФТИ — 21 декабря — по России прокатилась серия поджогов, вдохновлённых украинскими мошенниками. Так, в Отрадном пенсионерка по указанию аферистов с Украины взорвала петарду в ТЦ. В тот же день пожилой мужчина поджёг МФЦ в Королёве, взорвав в помещении пиротехнику. Ещё одной целью мошенников стал житель Химок, который запустил салют в здании Почты России.
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