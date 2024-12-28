Московские студенты в панике из-за опасных писем от «деканата»
SHOT ПРОВЕРКА: В Москве мошенники рассылают студентам ссылки от имени деканата
Перед Новым годом мошенники активизировались и смогли развести московских студентов. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, после того как учащиеся перешли по ссылке от «деканата», им стали поступать спам-звонки. Кроме того, многие столкнулись со взломом, утечкой данных и денег со сберегательных счетов.
Появилась новая схема мошенничества, жертвами стали студенты. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Студенты получили сообщения якобы от деканата с просьбой зарегистрироваться с помощью «Госуслуг» в «Современной цифровой образовательной среде» — системе Минобрнауки. Однако после перехода по ссылке обучающиеся стали жертвами мошенников.
Новая схема мошенничества стала сложнее. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
При этом при регистрации на портале появлялось предупреждение. Аферисты, в свою очередь, просили продемонстрировать процесс регистрации на портале на видео. Вузы рекомендовали студентам не регистрироваться в системе и поменять пароли, а также включить двухфакторную аутентификацию.
Ранее в Санкт-Петербурге жертвой злоумышленников стал пенсионер. Мужчина отдал полтора миллиона за акции несуществующей компании. Аферист звонил пенсионеру в период со 2 по 10 декабря. Он уговорил пожилого человека инвестировать деньги в акции. Доверчивый мужчина согласился и перечислил мошеннику свои сбережения. Теперь его поисками занимается полиция.
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