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28 декабря, 09:31

Московские студенты в панике из-за опасных писем от «деканата»

SHOT ПРОВЕРКА: В Москве мошенники рассылают студентам ссылки от имени деканата

Перед Новым годом мошенники активизировались и смогли развести московских студентов. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, после того как учащиеся перешли по ссылке от «деканата», им стали поступать спам-звонки. Кроме того, многие столкнулись со взломом, утечкой данных и денег со сберегательных счетов.

Появилась новая схема мошенничества, жертвами стали студенты. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Появилась новая схема мошенничества, жертвами стали студенты. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Студенты получили сообщения якобы от деканата с просьбой зарегистрироваться с помощью «Госуслуг» в «Современной цифровой образовательной среде» — системе Минобрнауки. Однако после перехода по ссылке обучающиеся стали жертвами мошенников.

Новая схема мошенничества стала сложнее. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Новая схема мошенничества стала сложнее. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

При этом при регистрации на портале появлялось предупреждение. Аферисты, в свою очередь, просили продемонстрировать процесс регистрации на портале на видео. Вузы рекомендовали студентам не регистрироваться в системе и поменять пароли, а также включить двухфакторную аутентификацию.

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Ранее в Санкт-Петербурге жертвой злоумышленников стал пенсионер. Мужчина отдал полтора миллиона за акции несуществующей компании. Аферист звонил пенсионеру в период со 2 по 10 декабря. Он уговорил пожилого человека инвестировать деньги в акции. Доверчивый мужчина согласился и перечислил мошеннику свои сбережения. Теперь его поисками занимается полиция.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
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