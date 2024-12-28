Московские студенты в панике из-за опасных писем от «деканата»

Перед Новым годом мошенники активизировались и смогли развести московских студентов. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, после того как учащиеся перешли по ссылке от «деканата», им стали поступать спам-звонки. Кроме того, многие столкнулись со взломом, утечкой данных и денег со сберегательных счетов.

Появилась новая схема мошенничества, жертвами стали студенты. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Студенты получили сообщения якобы от деканата с просьбой зарегистрироваться с помощью «Госуслуг» в «Современной цифровой образовательной среде» — системе Минобрнауки. Однако после перехода по ссылке обучающиеся стали жертвами мошенников.

Новая схема мошенничества стала сложнее. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

При этом при регистрации на портале появлялось предупреждение. Аферисты, в свою очередь, просили продемонстрировать процесс регистрации на портале на видео. Вузы рекомендовали студентам не регистрироваться в системе и поменять пароли, а также включить двухфакторную аутентификацию.