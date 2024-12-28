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28 декабря, 08:49

Пенсионер из Петербурга отдал полтора миллиона за акции несуществующей компании

В Санкт-Петербурге полиция изучает обстоятельства уголовного дела с участием мошенников, жертвой которых стал доверчивый пенсионер. Мужчина после телефонного разговора с «менеджером инвестиционной фирмы» отдал полтора миллиона рублей за акции несуществующей компании.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», аферист звонил пенсионеру в период со 2 по 10 декабря. Он уговорил свою жертву инвестировать деньги в акции. Доверчивый мужчина согласился и перечислил мошеннику свои сбережения. Присвоив полтора миллиона рублей, злоумышленник перестал выходить на связь. Теперь его поисками занимается полиция.

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freepik

Борис Эльфанд
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