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Регион
27 декабря, 05:32

В России обнаружили более 20 сайтов, замаскированных под благотворительные фонды

В России обнаружено более 20 сайтов благотворительных фондов по сбору средств, которые оказались фейковыми и использовались для обмана граждан. Специалисты F.A.C.C.T. выяснили, что мошенники намеренно применяли на ресурсах фотографии реальных людей из социальных сетей, чтобы создать правдоподобную «картинку».

«Сотрудники компании обнаружили 21 активный домен... С помощью анализа графа сетевой инфраструктуры IP-адреса аналитики F.A.C.C.T. установили связь заблокированных поддельных сайтов благотворительных фондов с одностраничными сайтами, на которых собирают деньги для лечения и реабилитации граждан разного возраста»,сказал представитель компании в беседе с РИА «Новости».

Сообщается, что первый подобный сайт был создан 11 ноября. Специалисты выяснили, что мошенническая деятельность производится из-за границы. Злоумышленники нацелились на пять наиболее крупных российских организаций, которые, в том числе, оказывают помощь детям и их семьям из приграничных регионов РФ. Для достоверности аферисты полностью копировали дизайн реального сайта и указывали созвучные домены, а затем заменяли настоящие банковские реквизиты поддельными. Все обнаруженные сайты уже заблокированы.

«Чтобы избежать обмана и не перечислить деньги преступникам, следует быть вдвойне внимательным. Проверяйте адрес сайта, используя специализированные whois-сервисы. Недавняя дата регистрации домена может указывать на то, что его зарегистрировали злоумышленники«, — порекомендовали в организации, добавив, что для надёжности следует также сравнивать почтовые адреса, указанные на сайте и в социальных сетях, а также реквизиты.

Предложение о «работе»: Россиянам раскрыли новый способ мошенничества
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Недавно МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенников, которая позволяет получить доступ к аккаунтам мессенджера Telegram: аферисты используют старый шаблон фишинга, предлагая подписаться на фейковый канал Wildberries.

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Shutterstock / FOTODOM / Zephyr_p

Мария Любицкая
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