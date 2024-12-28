Россиян предупредили о самых распространённых в Новый год преступлениях

В Новый год, как правило, увеличивается количество преступлений, предупредил россиян владелец юридического бюро Антон Палюлин. В частности, речь идёт о кражах. Злоумышленники пользуются тем, что граждане уезжают отмечать праздник с близкими, и вламываются в их квартиры. Автомобили тоже под угрозой. А звуки салютов заглушают лишний шум.

Собеседник RuNews24.ru призвал для минимизации рисков не делиться планами на Новый год с незнакомцами, ставить дома надёжные замки и сигнализацию, не оставлять в машине ценные вещи. Тем не менее, граждане рискуют столкнуться с грабежами как на улице, так и в общественных местах.

«Грабежом признаётся открытое хищение чужого имущества, что согласно статье 161 УК РФ также карается лишением свободы. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется избегать темных и уединенных мест, особенно в вечернее время, а также следить за своими вещами и не демонстрировать наличные деньги или ценности», — отметил адвокат.