Россиян предупредили о самых распространённых в Новый год преступлениях
Юрист Палюлин: В Новый год увеличивается количество преступлений
В Новый год, как правило, увеличивается количество преступлений, предупредил россиян владелец юридического бюро Антон Палюлин. В частности, речь идёт о кражах. Злоумышленники пользуются тем, что граждане уезжают отмечать праздник с близкими, и вламываются в их квартиры. Автомобили тоже под угрозой. А звуки салютов заглушают лишний шум.
Собеседник RuNews24.ru призвал для минимизации рисков не делиться планами на Новый год с незнакомцами, ставить дома надёжные замки и сигнализацию, не оставлять в машине ценные вещи. Тем не менее, граждане рискуют столкнуться с грабежами как на улице, так и в общественных местах.
«Грабежом признаётся открытое хищение чужого имущества, что согласно статье 161 УК РФ также карается лишением свободы. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется избегать темных и уединенных мест, особенно в вечернее время, а также следить за своими вещами и не демонстрировать наличные деньги или ценности», — отметил адвокат.
Также, по его словам, в Новый год, активизируются мошенники. Это связано с увеличением числа онлайн покупок. Злоумышленники могут пустить в ход как фальшивые сайты магазинов, так и фейковые акции. Юрист призвал проявлять бдительность в Сети и никому не сообщать личные данные. Кроме того, он предупредил россиян о росте случаев нарушения общественного порядка на фоне массовых народных гуляний.
Ранее россиян предупредили о штрафе за неправильную перевозку новогодней ели. Кроме того, юрист объяснил, в каких случаях можно получить штраф и уголовное наказание за новогодние украшения в подъезде.