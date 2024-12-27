Россиян предупредили о штрафе за неправильную перевозку новогодней ели

Российские водители могут получить штраф, если не будут соблюдать правила перевозки ёлок, что особенно актуально в преддверии Нового года, предупредила юрист Анастасия Билялова. Она подчеркнула, что нарваться на неприятности можно, если края дерева будут ограничивать обзор, затруднять управление транспортным средством, нарушать устойчивость машины или закрывать фары, отражатели, регистрационные и опознавательные знаки.

«Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками «крупногабаритный груз», — отметила собеседница «Москвы 24».