Россиян предупредили о штрафе за неправильную перевозку новогодней ели
Юрист Билялова: За неправильную перевозку ели водителям грозит штраф
Российские водители могут получить штраф, если не будут соблюдать правила перевозки ёлок, что особенно актуально в преддверии Нового года, предупредила юрист Анастасия Билялова. Она подчеркнула, что нарваться на неприятности можно, если края дерева будут ограничивать обзор, затруднять управление транспортным средством, нарушать устойчивость машины или закрывать фары, отражатели, регистрационные и опознавательные знаки.
«Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками «крупногабаритный груз», — отметила собеседница «Москвы 24».
Кроме того, в тёмное время суток и при плохой видимости ёлку придётся обвесить спереди фонарём или отражателем белого цвета, а сзади — теми же устройствами красного цвета. При нарушении правил автомобилист может схлопотать предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Также юрист призвала водителей иметь при себе разрешение на вырубку или чек, подтверждающий покупку праздничного дерева.
Ранее россиян предупредили о штрафе и уголовке за новогодние украшения в подъезде. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в 10 раз увеличил штраф за проезд грузовиков в неположенном месте.
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