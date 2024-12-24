Автомобилисты в России всё чаще остаются без новогоднего настроения и со штрафами за гирлянды
SHOT: Россиян всё чаще штрафуют за новогодние гирлянды на автомобилях
Украшенный гирляндой автомобиль. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российские автомобилисты, решившие украсить свои машины мерцающими гирляндами в преддверии Нового года, сталкиваются с неожиданными проблемами. Как выяснил SHOT, за праздничные декорации водителям грозит штраф в размере 500 рублей, так как они подпадают под статью 12.5 КоАП РФ о внесении изменений в конструкцию транспортного средства.
По данным Telegram-канала, штраф — не единственная напасть. Некоторые инспекторы и вовсе могут потребовать немедленно снять украшения и обязать владельца авто явиться в отделение для проверки устранения нарушений.
Как правило, претензии со стороны полиции возникают в том случае, если гирлянда подключена напрямую к электросистеме автомобиля с помощью самодельных врезок. Впрочем, рассказал SHOT вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, наказания легко можно избежать. Для этого гирлянды необходимо коннектить через прикуриватель, используя 12-вольтовую систему. Этот способ не считается изменением конструкции авто.
Недавно Life.ru также писал о последствиях, которые могут грозить россиянам за украшение подъезда к Новому году. По словам экспертов, за подобные инициативы легко получить штраф до 15 тысяч рублей. А если праздничные декорации приведут к пожару, это и вовсе может привести к тюремному заключению.