Автомобилисты в России всё чаще остаются без новогоднего настроения и со штрафами за гирлянды

Российские автомобилисты, решившие украсить свои машины мерцающими гирляндами в преддверии Нового года, сталкиваются с неожиданными проблемами. Как выяснил SHOT, за праздничные декорации водителям грозит штраф в размере 500 рублей, так как они подпадают под статью 12.5 КоАП РФ о внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

По данным Telegram-канала, штраф — не единственная напасть. Некоторые инспекторы и вовсе могут потребовать немедленно снять украшения и обязать владельца авто явиться в отделение для проверки устранения нарушений.

Как правило, претензии со стороны полиции возникают в том случае, если гирлянда подключена напрямую к электросистеме автомобиля с помощью самодельных врезок. Впрочем, рассказал SHOT вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, наказания легко можно избежать. Для этого гирлянды необходимо коннектить через прикуриватель, используя 12-вольтовую систему. Этот способ не считается изменением конструкции авто.