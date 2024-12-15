Авто в порядке: Эксперт напомнил незаменимого помощника в борьбе с зимними реагентами

Зимой автомобили подвергаются серьёзным нагрузкам из-за воздействия дорожных реагентов, которые применяются для борьбы со льдом и снегом. Эти химические вещества не только ухудшают сцепление с дорогой, но и оказывают разрушительное воздействие на корпус машины и резину. Способы защиты в беседе с Life.ru перечислил официальный представитель автомобильного бренда OTING в России Алексей Кожухов.

Одной из самых эффективных мер защиты является регулярная мойка автомобиля, особенно в зимний период. Важно делать это как минимум раз в неделю, уделяя внимание нижней части кузова, колёсным аркам и днищу, где скапливаются реагенты, способствующие коррозии. Для более тщательной очистки можно использовать мойки с подъёмниками, чтобы добраться до труднодоступных мест.

«После мойки рекомендуется проводить обработку кузова антикоррозийными средствами, такими как жидкие воски, которые создают водоотталкивающий слой, защищая металл от проникновения влаги и реагентов. К сожалению, панацеи от ржавчины не существует, однако антикоррозийная обработка кузова может продлить срок службы кузова авто», — говорит эксперт.

Также необходимо следить за состоянием уплотнителей дверей и багажника, которые могут со временем терять свои свойства и пропускать воду, что ускоряет процесс коррозии. Помимо этого, важно обеспечить защиту резины от воздействия химических веществ. Для этого Кожухов рекомендует регулярно очищать шины от остатков реагентов с помощью мягких щёток.

«Для защиты резины можно использовать препараты на основе силикона или специальной жидкой резины, которые образуют защитный слой, предотвращающий воздействие реагентов и сохраняющий эластичность материала. Мы рекомендуем обрабатывать покрышки защитными средствами не менее 2 раз в неделю при частых поездках», — заключил специалист.