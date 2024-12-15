Авто в порядке: Эксперт напомнил незаменимого помощника в борьбе с зимними реагентами
Автоэксперт Кожухов: Регулярная мойка машины зимой защищает от реагентов
Мужчина открывает дверь автомобиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen
Зимой автомобили подвергаются серьёзным нагрузкам из-за воздействия дорожных реагентов, которые применяются для борьбы со льдом и снегом. Эти химические вещества не только ухудшают сцепление с дорогой, но и оказывают разрушительное воздействие на корпус машины и резину. Способы защиты в беседе с Life.ru перечислил официальный представитель автомобильного бренда OTING в России Алексей Кожухов.
Одной из самых эффективных мер защиты является регулярная мойка автомобиля, особенно в зимний период. Важно делать это как минимум раз в неделю, уделяя внимание нижней части кузова, колёсным аркам и днищу, где скапливаются реагенты, способствующие коррозии. Для более тщательной очистки можно использовать мойки с подъёмниками, чтобы добраться до труднодоступных мест.
«После мойки рекомендуется проводить обработку кузова антикоррозийными средствами, такими как жидкие воски, которые создают водоотталкивающий слой, защищая металл от проникновения влаги и реагентов. К сожалению, панацеи от ржавчины не существует, однако антикоррозийная обработка кузова может продлить срок службы кузова авто», — говорит эксперт.
Также необходимо следить за состоянием уплотнителей дверей и багажника, которые могут со временем терять свои свойства и пропускать воду, что ускоряет процесс коррозии. Помимо этого, важно обеспечить защиту резины от воздействия химических веществ. Для этого Кожухов рекомендует регулярно очищать шины от остатков реагентов с помощью мягких щёток.
«Для защиты резины можно использовать препараты на основе силикона или специальной жидкой резины, которые образуют защитный слой, предотвращающий воздействие реагентов и сохраняющий эластичность материала. Мы рекомендуем обрабатывать покрышки защитными средствами не менее 2 раз в неделю при частых поездках», — заключил специалист.
Ранее автоэксперт предупредил об опасности снега на крыше машин. По его словам, риск аварии при езде со снегом на крыше машины повышается, потому что на скорости он может полететь в движущийся сзади автомобиль. Водитель, вероятно, не успеет вовремя среагировать. Однако завалить может и машину, на которой лежит «шапка».