Автомобилистам объяснили, с какими поломками можно продолжать движение

В дороге могут случаться различные неполадки, которые могут повлиять на безопасность движения. «За рулём» узнали, в каких случаях можно продолжить путь до ближайшего автосервиса или магазина, а когда необходимо вызвать эвакуатор.

Если рабочая тормозная система неисправна, движение запрещено. Однако, если проблема в вакуумном насосе, можно аккуратно продолжать движение, хотя это и требует больших усилий. Стояночный тормоз также не является критичной неисправностью для продолжения пути. При этом мелкие поломки автомобиля нужно устранять как можно быстрее, чтобы избежать потенциальных опасностей на дороге.

При неработающем усилителе рулевого управления, особенно электрическом, можно осторожно двигаться. Если он гидравлический, управление становится значительно сложнее, особенно в холодную погоду. Движение с одной негорящей фарой разрешено, так как запрет касается полностью неработающих ламп. В случае необходимости можно использовать противотуманные фары как дополнительный источник света. Если один из дворников вышел из строя, его можно заменить пассажирским. Важно, чтобы водительский дворник оставался в рабочем состоянии для обеспечения видимости.

Законодательство запрещает движение с определёнными неисправностями, такими как неработающие тормоза или рулевое управление. Однако, если неисправность не критична, водитель может следовать к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности. В случае остановки инспектором ГАИ важно объяснить ситуацию, например, указав на необходимость замены оторванного зеркала.