Автоэксперт рассказал, почему машины чаще горят зимой, чем летом

Удивительно, но по статистике число возгораний автомобилей зимой больше, чем летом. Причины могут быть самые разные, но чаще всего они связаны с быстрым износом оборудования в холодное время года, утечкой газа или перегревом некоторых механизмов, объяснил автомобильный эксперт Алексей Аксёнов.

Одним из устройств, которое приводит к самовозгоранию машины, является система дистанционного прогрева. Речь идёт о сигнализации с автозапуском. Она позволяет из дома или офиса запустить двигатель и прогреть транспорт перед поездкой. Это может привести к короткому замыканию, перегреву и оплавлению проводов с дальнейшим возгоранием, особенно если устройство устанавливал дилетант.

Также к пожару может привести автооделяло для двигателя, которым пользуются многие водители с наступлением первых заморозков. Если возникнет даже незначительная течь из-под клапанной крышки, оседающие на утеплителе пары могут вступить в реакцию с технической жидкостью, и случится возгорание.

Аксёнов добавил, что именно зимой транспортное средство куда быстрее изнашивается из-за плохих погодных условий. Опасно находиться в это время в машине.

«Трескаются и ослабевают некоторые детали, дубеют резиновые покрытия, возникает течь. И достаточно одной искры или замыкания, чтобы начался пожар», — предупредил автоэксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Причиной пожара может стать и разгерметизация газового баллона на машинах, которые не используют для езды бензин. Если начнёт расти давление в баллоне, авто может взлететь на воздух с последующим воспламенением пропана, заключил эксперт.