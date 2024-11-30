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Регион
30 ноября, 14:04

Пьяный начальник ИВС заделался угонщиком авто во время отпуска, его остановил сугроб

В ХМАО нетрезвый начальник ИВС угнал автомобиль и врезался в сугроб

В Ханты-Мансийском округе нетрезвый полицейский угнал автомобиль и врезался на нём в сугроб, что помогло его задержать. Инцидент произошёл в Лангепасе, куда подозреваемый приехал во время своего отпуска, чтобы навестить родственников. О случившемся сообщает МВД по региону.

«27 ноября вечером в дежурную часть ОМВД России по г. Лангепасу с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что оставила заведённый автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку, а когда вышла из магазина, то не обнаружила транспортное средство», — уточнили в ведомстве.

Пропавший автомобиль был обнаружен в сугробе в сотнях метров от места угона. За рулём, по данным РИА «Новости», оказался 43-летний начальник изолятора временного содержания в Ханты-Мансийске. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не могу объяснить свой поступок. Сейчас его уже уволили с должности. Задержанному грозит тюремный срок за угон авто.

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Ранее сообщалось, что полиция в Южно-Сахалинске задержала местного жителя, угнавшего автомобиль с ребёнком в салоне. Взрослые отлучились, чтобы занести в квартиру личные вещи, оставив мальчика смотреть мультфильмы. А когда вернулись, не обнаружили авто.

Обложка ©

freepk / wirestock

Татьяна Миссуми
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