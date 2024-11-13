На Сахалине задержали мужчину, угнавшего автомобиль с ребёнком в салоне

Полиция в Южно-Сахалинске задержала местного жителя, угнавшего автомобиль с ребёнком в салоне. Об этом сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Всё произошло 10 ноября, когда мужчина приехал по адресу проживания на улице Огородной вместе со знакомой и её сыном 2021 года рождения. Взрослые отлучились, чтобы занести в квартиру личные вещи, оставив мальчика смотреть мультфильмы. А когда вышли из подъезда, увидели уезжающую машину с неизвестным человеком за рулём.

«Заявитель бросился вдогонку уезжающему транспорту и увидел, как автомобиль притормозил в районе перекрестка, где несовершеннолетнего высадили», — уточнили в ведомстве.

Через некоторое время автомобиль нашли в кювете в районе проспекта Мира со следами повреждений. Преступником оказался 31-летний ранее судимый уроженец Холмского района. Он задержан и уже сознался в содеянном. Материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет.

Задержанный за угон автомобиля с ребёнком в салоне. Видео © Telegram / Сахалинская полиция