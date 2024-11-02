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2 ноября, 11:37

Угнала, тебя, угнала: Россиянка спьяну решила продолжить поездку в такси без водителя

В Нижнем Новгороде задержали пьяную девушку, угнавшую машину такси

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали пьяную 21-летнюю девушку, которая угнала машину такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали девушку, по пьяни угнавшей автомобиль такси. Видео © Telegram / Полиция Нижегородской Области

К правоохранителям обратился водитель такси, сообщивший, что его машину угнала пассажирка. Она воспользовалась тем, что мужчина отошёл в магазин, а ключ оставил в замке зажигания.

«Сотрудники ДПС полиции Нижнего Новгорода обнаружили машину на Волжской набережной. Угонщице не удалось далеко уехать, так как в автомобиле закончился бензин», — сказано в публикации ведомства.

Выяснилось, что угонщица была пьяна. На неё составили административный протокол в рамках части третьей статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Также было возбуждено уголовное дело в рамках статьи 166 УК РФ. Обвиняемая вину признала, с неё взяли подписку о невыезде.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Юрий Лысенко
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