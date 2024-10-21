Нетрезвая девушка на KIA протаранила десять машин в Мытищах и скрылась

В подмосковных Мытищах нетрезвая дама за рулём врезалась в десять припаркованных на улице Ильинского автомобилей и уехала. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

«Женщина 1991 года рождения с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «Киа», повредила десять припаркованных машин и покинула место ДТП. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Ещё один автомобиль в Мытищах, которому не повезло оказаться на пути KIA. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Личность «гонщицы» уже установили. К настоящему моменту правоохранители доставили её в отделение. В отношении девушки составлены протоколы по статьям 12.26 и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.