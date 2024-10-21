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21 октября, 13:29

Аварская певица Газахова разбилась на Camry по пути с концерта в Ростове, она с братом в реанимации

Популярная аварская певица Хава Газахова попала в ДТП по дороге в Дагестан

Популярная аварская певица Хава Газахова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / havvagazahova

Популярная аварская певица Хава Газахова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / havvagazahova

Популярная аварская певица Хава Газахова попала в ДТП на трассе в Ростовской области. По данным телеграм-канала «Дагестан сейчас», она возвращалась в республику после свадебного концерта.

Разбитый Camry Газаховой. Фото © Телеграм / Дагестан сейчас

Разбитый Camry Газаховой. Фото © Телеграм / Дагестан сейчас

За рулём Camry сидел младший брат певицы Шарип. Именно в его сторону пришёлся удар во время ДТП. Он в тяжёлом состоянии, медики пытаются его реанимировать. У самой Хавы травма головы, кровь из носа и ушей, она в шоковом состоянии. Телеграм-канал пишет, что певицу с братом медицинским вертолётом эвакуировали в реанимацию больницы.

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Ранее в Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ». Жертвами аварии стали 38-летний водитель, а также две пассажирки — 35 и 23 лет. Для извлечения тел погибших на место происшествия были привлечены сотрудники противопожарно-спасательной службы.

Андрей Бражников
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