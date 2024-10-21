Аварская певица Газахова разбилась на Camry по пути с концерта в Ростове, она с братом в реанимации

Популярная аварская певица Хава Газахова попала в ДТП на трассе в Ростовской области. По данным телеграм-канала «Дагестан сейчас», она возвращалась в республику после свадебного концерта.

Разбитый Camry Газаховой. Фото © Телеграм / Дагестан сейчас

За рулём Camry сидел младший брат певицы Шарип. Именно в его сторону пришёлся удар во время ДТП. Он в тяжёлом состоянии, медики пытаются его реанимировать. У самой Хавы травма головы, кровь из носа и ушей, она в шоковом состоянии. Телеграм-канал пишет, что певицу с братом медицинским вертолётом эвакуировали в реанимацию больницы.