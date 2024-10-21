Аварская певица Газахова разбилась на Camry по пути с концерта в Ростове, она с братом в реанимации
Популярная аварская певица Хава Газахова попала в ДТП по дороге в Дагестан
Популярная аварская певица Хава Газахова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / havvagazahova
Популярная аварская певица Хава Газахова попала в ДТП на трассе в Ростовской области. По данным телеграм-канала «Дагестан сейчас», она возвращалась в республику после свадебного концерта.
Разбитый Camry Газаховой. Фото © Телеграм / Дагестан сейчас
За рулём Camry сидел младший брат певицы Шарип. Именно в его сторону пришёлся удар во время ДТП. Он в тяжёлом состоянии, медики пытаются его реанимировать. У самой Хавы травма головы, кровь из носа и ушей, она в шоковом состоянии. Телеграм-канал пишет, что певицу с братом медицинским вертолётом эвакуировали в реанимацию больницы.
Ранее в Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ». Жертвами аварии стали 38-летний водитель, а также две пассажирки — 35 и 23 лет. Для извлечения тел погибших на место происшествия были привлечены сотрудники противопожарно-спасательной службы.