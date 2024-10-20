Водитель маршрутки спровоцировал жёсткое ДТП в Подмосковье
Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Люберцах
Авария в городе Люберцы. Обложка © Telegram / «Подмосковная полиция»
Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса с легковушкой в городе Люберцы Московской области, по факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
«Сегодня примерно в 12:20 на 27-м км. автодороги М5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП три человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в полицейском главке.
Согласно версии следствия, спровоцировал ДТП 32-летний водитель маршрутного микроавтобуса. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной «Форд». На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение.
Ранее в Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ». Жертвами аварии стали 38-летний водитель, а также две пассажирки — 35 и 23 лет. Для извлечения тел погибших на место происшествия были привлечены сотрудники противопожарно-спасательной службы.