Разорвало на части: Пять человек погибли страшной смертью в аварии с грузовиком в Домодедово
Пять человек погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Домодедово
Место смертельного ДТП в Домодедово. Фото © ГУ МВД России по Московской области
Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковушкой на трассе в подмосковном городском округе Домодедово. О смертельной аварии сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Место смертельного ДТП в Домодедово. Фото © ГУ МВД России по Московской области
«В г.о. Домодедово сегодня примерно в 07:25 на 175-м км. автодороги А-107 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1999 г.р., управляя легковым автомобилем марки «Лада», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «Сканиа». В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли», – информирует полицейский главк.
В настоящее время на месте смертельной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителям рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда. НА кадрах с места события видно, что в результате удара легковушку буквально разорвало.
А в Ростове-на-Дону пьяный подросток без водительских прав устроил ДТП, в результате которого погиб его малолетний пассажир. Это происшествие стало очередным напоминанием о том, насколько опасно предоставлять подросткам доступ к транспортным средствам без должного контроля.