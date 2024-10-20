Разорвало на части: Пять человек погибли страшной смертью в аварии с грузовиком в Домодедово

Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковушкой на трассе в подмосковном городском округе Домодедово. О смертельной аварии сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Место смертельного ДТП в Домодедово. Фото © ГУ МВД России по Московской области

«В г.о. Домодедово сегодня примерно в 07:25 на 175-м км. автодороги А-107 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1999 г.р., управляя легковым автомобилем марки «Лада», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «Сканиа». В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли», – информирует полицейский главк.

В настоящее время на месте смертельной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителям рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда. НА кадрах с места события видно, что в результате удара легковушку буквально разорвало.