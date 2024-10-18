Юный пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе в Подмосковье

Сегодня на автодороге Лотошино-Ошейкино в Московской области произошла серьёзная авария, в результате которой погиб 12-летний ребёнок. Легковой автомобиль под управлением 67-летней женщины столкнулся с мини-мотоциклом, на котором находились два подростка. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

13-летний водитель питбайка получил травмы и был оперативно доставлен в медицинское учреждение, а его 12-летний пассажир погиб на месте происшествия. На данный момент Прокуратура Лотошинского района взяла ситуацию под контроль. Специалисты тщательно изучают обстоятельства аварии, и проводится процессуальная проверка по факту ДТП.