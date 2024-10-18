Юный пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе в Подмосковье
Прокуратура: 12-летний пассажир питбайка погиб в ДТП в Подмосковье
Питбайк, на котором разбились подростки в Подмосковье. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Сегодня на автодороге Лотошино-Ошейкино в Московской области произошла серьёзная авария, в результате которой погиб 12-летний ребёнок. Легковой автомобиль под управлением 67-летней женщины столкнулся с мини-мотоциклом, на котором находились два подростка. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
13-летний водитель питбайка получил травмы и был оперативно доставлен в медицинское учреждение, а его 12-летний пассажир погиб на месте происшествия. На данный момент Прокуратура Лотошинского района взяла ситуацию под контроль. Специалисты тщательно изучают обстоятельства аварии, и проводится процессуальная проверка по факту ДТП.
Как сообщал Life.ru, подобные трагические случаи с участием несовершеннолетних водителей не являются редкостью. В Ростове-на-Дону пьяный подросток без водительских прав устроил ДТП, в результате которого погиб его малолетний пассажир. Это происшествие стало очередным напоминанием о том, насколько опасно предоставлять подросткам доступ к транспортным средствам без должного контроля.